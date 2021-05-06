Головні новини 6 травня: втрати на Донбасі, Блінкен у Києві

Окупанти вбили одного захисника України і поранили іншого, держсекретар США Блінкен побував у Києві, Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців, - головні новини 6 травня

Втрати на Донбасі

Найманці окупантів вбили під час обстрілу під Новотроїцьким одного захисника України і поранили іншого. Загиблий - 37-річний воїн 93 ОМБр Дмитро Товчигречка з Кривого Рогу, для нього це була перша ротація. Всього за 9 місяців перемир'я на Донбасі загинуло 34 і поранено понад 100 українських військовослужбовців.

Блінкен у Києві

Глава Держдепу США вперше побував в Україні з візитом. Він зустрівся з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Шмигалем, очільником МЗС Кулебою, предстоятелем ПЦУ Епіфанієм і мером Києва Кличком, а також із головами фракцій ВР і представниками громадянського суспільства.

Блінкен заявив, що двері НАТО відкриті для України, США розглянуть запит Києва про надання нового озброєння, а рівень підтримки нашої країни з боку Вашингтона залежить від того, як Україна боротиметься з корупцією. Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні і заявив, що не розуміє, що таке "відкат назад", тому що завжди йде тільки вперед.

Пожежа у Вінниці

Там згорів офісний центр. Загинула співробітниця - дівчина, якій був 21 рік, виявилася заблокованою в будівлі і не змогла вибратися назовні. Причини пожежі наразі з'ясовують.

Рейтинг найбагатших українців від Forbes

Список очолили Ринат Ахметов, Віктор Пінчук і Костянтин Жеваго, при цьому статки Ахметова за рік зросли майже втричі.

Чоловіки зможуть піти в декрет

Відповідний закон підписав президент Зеленський. Документ усуває законодавчі прогалини, що обмежують право батька на відпустку по догляду за дитиною. Він передбачає введення нового одноразового виду відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, який оплачується за рахунок роботодавця. Законом також визначено відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків.

Величезний кран застряг посеред Дніпра

Кран "Захарій", що будує мости в Запоріжжі, зіткнувся з підводною скелею, зазнав пошкоджень і застряг посеред Дніпра в районі острова Хортиця. Роботи з будівництва моста припинено.