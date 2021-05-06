Корупція - це інструмент, який Росія використовує для підриву українського суверенітету зсередини, - Блінкен

Росія використовує корупцію, щоб підірвати український суверенітет зсередини.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю американському телеканалу MSNBC під час візиту до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна має агресію ззовні, з боку Росії, але також і зсередини – з точки зору корупції, яка потенційно роз'їдає її демократію, й олігархів, котрі просувають власні інтереси, а не інтереси українського народу. Корупція - це інструмент, який Росія використовує, намагаючись підірвати український суверенітет зсередини", - зазначив Блінкен.

За його словами, він докладно обговорив з українськими колегами зусилля України щодо реформ. "Вони зробили кілька хороших кроків, але є й інші сфери, у яких потрібен реальний прогрес, і вони визнають це", - зазначив державний секретар. За його словами, корпоративне управління - одна з них.

Читайте також: Зеленський запевнив Блінкена в активному впровадженні реформ в Україні: Не розумію, що таке відкат назад, зазвичай я йду лише вперед

"Слід також переконатися, що судова система реформована і що є справді незалежний антикорупційний орган, який ми допомагали створити ще 2015 року", - сказав Блінкен.