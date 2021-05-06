Німеччина зацікавлена в реалізації Мінських домовленостей обома сторонами - Україною і РФ, - Маас
Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми наразі перебуваємо у перемовинах. Така зустріч, звісно, має сенс лише тоді, коли всі сторони готові не лише зустрічатися, але й зробити якісь кроки. З урахуванням ситуації останніх тижнів завдання не стало легшим. Але з нашої точки зору, це (зустріч) тим більше потрібно", - сказав Маас. Він додав, що саміт не відбувається не з вини Берліна та Парижа.
Дипломат не став прогнозувати, чи можливий Нормандський саміт ще за час перебування при владі нинішнього уряду ФРН (вибори в Німеччині мають відбутися наприкінці вересня – ред.).
За словами Мааса, Німеччина разом з французькими колегами вважає, що в Нормандському форматі, у якому вони разом працюють з Україною та Росією, треба поговорити "на якомусь рівні" не лише про Мінські домовленості, але й про актуальний розвиток подій.
Нинішній розвиток ситуації на сході України глава німецького МЗС оцінив як "насправді позитивний". Він "відчуває надзвичайну радість і полегшення" від того, що ситуація поблизу російсько-українського кордону стає менш напруженою. Маас вважає, що відведення російських військ від українського кордону є важливою передумовою для того, щоб напруження, яке спостерігалося останніми тижнями, "потроху зменшувалося". Втім, підкреслив він, цей розвиток має бути "стійким".
"Але конфлікт, який лежить в основі, який відбувається на сході України, не вирішено. Доти, доки цей конфлікт не врегульований, ескалація може статися коли завгодно та дуже швидко", - застеріг він. Тому, підкреслив міністр, Берлін зацікавлений у реалізації Мінських домовленостей обома сторонами – Києвом і Москвою.
Німецький міністр позитивно оцінив те, що держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7 в Лондоні на початку цього тижня знову підтвердив, що США підтримує роботу в Нормандському форматі, а також сьогоднішній візит Блінкена до України. В цьому контексті Маас назвав також важливою майбутню зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. На переконання Мааса, США мають говорити "чіткою мовою" з Росією, але бути готовими до діалогу.
Відповідаючи на запитання щодо розходження думок Берліна та Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік 2", Маас визнав, що це – "одна з тем, по якій США і ФРН мають різні позиції і будуть і надалі мати різні позиції", але в інших питаннях відбувається "дуже-дуже інтенсивне співробітництво".
Нагадуємо, останній саміт у Нормандському форматі відбувся в грудні 2019 року в Парижі. Наступний планувався на квітень року 2020 року в Берліні, але так і не відбувся.