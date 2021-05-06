Німеччина зацікавлена в реалізації Мінських домовленостей обома сторонами - Україною і РФ, - Маас

Саміт "нормандської четвірки" було б доцільно провести для обговорення важливих тем, але сторони мають бути готовими досягати конкретних домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми наразі перебуваємо у перемовинах. Така зустріч, звісно, має сенс лише тоді, коли всі сторони готові не лише зустрічатися, але й зробити якісь кроки. З урахуванням ситуації останніх тижнів завдання не стало легшим. Але з нашої точки зору, це (зустріч) тим більше потрібно", - сказав Маас. Він додав, що саміт не відбувається не з вини Берліна та Парижа.

Дипломат не став прогнозувати, чи можливий Нормандський саміт ще за час перебування при владі нинішнього уряду ФРН (вибори в Німеччині мають відбутися наприкінці вересня – ред.).

За словами Мааса, Німеччина разом з французькими колегами вважає, що в Нормандському форматі, у якому вони разом працюють з Україною та Росією, треба поговорити "на якомусь рівні" не лише про Мінські домовленості, але й про актуальний розвиток подій.

Нинішній розвиток ситуації на сході України глава німецького МЗС оцінив як "насправді позитивний". Він "відчуває надзвичайну радість і полегшення" від того, що ситуація поблизу російсько-українського кордону стає менш напруженою. Маас вважає, що відведення російських військ від українського кордону є важливою передумовою для того, щоб напруження, яке спостерігалося останніми тижнями, "потроху зменшувалося". Втім, підкреслив він, цей розвиток має бути "стійким".

"Але конфлікт, який лежить в основі, який відбувається на сході України, не вирішено. Доти, доки цей конфлікт не врегульований, ескалація може статися коли завгодно та дуже швидко", - застеріг він. Тому, підкреслив міністр, Берлін зацікавлений у реалізації Мінських домовленостей обома сторонами – Києвом і Москвою.

Німецький міністр позитивно оцінив те, що держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7 в Лондоні на початку цього тижня знову підтвердив, що США підтримує роботу в Нормандському форматі, а також сьогоднішній візит Блінкена до України. В цьому контексті Маас назвав також важливою майбутню зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. На переконання Мааса, США мають говорити "чіткою мовою" з Росією, але бути готовими до діалогу.

Відповідаючи на запитання щодо розходження думок Берліна та Вашингтона щодо проєкту газопроводу "Північний потік 2", Маас визнав, що це – "одна з тем, по якій США і ФРН мають різні позиції і будуть і надалі мати різні позиції", але в інших питаннях відбувається "дуже-дуже інтенсивне співробітництво".

Нагадуємо, останній саміт у Нормандському форматі відбувся в грудні 2019 року в Парижі. Наступний планувався на квітень року 2020 року в Берліні, але так і не відбувся.