Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Україна в травні отримає до 500 тисяч доз вакцини Pfizer і 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac, це дозволить прискорити темпи вакцинації.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

За словами Степанова, до 20 травня МОЗ очікує поставки до 500 тисяч доз Pfizer. Також у травні Україна має отримати 1 млн доз вакцин виробництва Sinovac.

"Сьогодні провів зустріч із власником Serum Institute [Індійський інститут сироватки, який виробляє вакцину AstraZeneca] ... Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин ... Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо цього місяця. Ще 1,4 млн доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX ", - розповів міністр.

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Глава МОЗ додав, що партнери України, з якими країна уклала контракти, у травні - липні "суттєво збільшать поставки", що дозволить прискорити вакцинацію.

Нагадаємо, Індія наприкінці березня призупинила експорт вакцини AstraZeneca, яку в тому числі законтрактувала Україна, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.