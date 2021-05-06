Конкретної дати немає, але є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, - Єрмак про зустріч Байдена і Зеленського

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував можливу швидку зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба глави держави.

"Є велика надія побачити президента Байдена в Україні цього року", - сказав Єрмак.

Водночас він уточнив, що конкретної дати зустрічі президентів поки немає, проте є підстави вважати, що вона відбудеться скоро, "оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про такий інтерес з боку президента Байдена".

Також Єрмак зазначив, що в 2021 році Україна святкує 30-річчя незалежності.

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