Батько Медведчука, не реабілітований за співпрацю з нацистами, працював бухгалтером ректорату КНУ, - Кіпіані

Журналіст Вахтанг Кіпіані оприлюднив нові факти з біографії батька Віктора Медведчука - Володимира.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кіпіані зазначив, що журналістка Дарина Гірна своїми зверненнями змусила дати відповідь керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка про факт роботи у виші батька Медведчука.

"Тепер ми знаємо, що батько Медведчука, не реабілітований на той момент злочинець, стаття - "зрада Батьківщини", який у роки Другої світової війни співпрацював із нацистами, виявляється, спокійно працював бухгалтером ректорату (!) Головного університету УРСР. І це в той час, коли репресовані і їхні діти були людьми другого сорту. Цікава сімейка", - підкреслив Кіпіані.

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