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Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов

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Сертифікати про щеплення проти коронавірусу підробити буде неможливо, - Степанов
"Ковідні" сертифікати, які планують запустити в Україні найближчими місяцями, підробити буде неможливо.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон, про це в ефірі каналу "Україна 24" 6 травня заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Він зазначив, що такі сертифікати спробують зробити сумісними не тільки з тими, які будуть видавати у країнах Євросоюзу, а й в інших державах.

"Усі дані будуть повністю захищені. Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати залежно від побажань того чи іншого громадянина. [...] Вони повністю захищені, тому що все це буде міститися в електронному вигляді. Якщо треба буде роздрукувати, буде згенеровано QR-код, у якому будуть зашифровані всі ці дані", – сказав Степанов.

На уточнювальне запитання ведучої, чи можна буде підробити такі сертифікати, Степанов відповів: "Підробити – ні. Те, в чому нас переконують фахівці, – що це буде майже неможливо".

"Напевно, підробити QR-код можливо, але наслідки цієї підробки... Тому що воно буде повністю стикуватися з нашою центральною базою даних і буде обмін цими даними, у тому числі з європейськими нашими колегами", – сказав він.

Також читайте: Київ співпрацюватиме з Євросоюзом у питанні створення сумісних сертифікатів про імунітет до коронавірусу, - Шмигаль

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Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Доведеться купляти справжні...
  • Топ Ган
    ...ааа, ну да, ну да Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 521
    Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 9345
  • BanderaVbyv Moscoviyu
    "Ковидные" сертификаты, которые планируют запустить в Украине в ближайшие месяцы, подделать будет невозможно. Источник: https://censor.net/ru/n3263959

    Засуньте ці сертифікати собі у одне місце - грип буває кожен рік , це кожен рік сертификати
    відкривати.
    І як це колись люди лікувались без істерії від пневмонії (запаленню легенів) ? Сертификаты про прививку от коронавируса подделать будет невозможно, - Степанов - Цензор.НЕТ 7581
    А зараз В О З сказала що "коровірусний" грип це як СНІД, тому хворим треба
    дати велику дозу Гідрохлорахіну або Ремдесевіру , останній до речі недешевий
    і використовується для ХІМІОТЕРАПІЙ, тому люди без ШВЛ дихати не можуть.

    Отака фігня хлоп ята, нас дурять як лошків, а піпл хаває як чисту монєту.
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