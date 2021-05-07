Україна попросила США про розширення тренувальної місії для ЗСУ, - Кулеба

Україна попросила США про розширення тренувальної місії для Збройних сил України,

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" в четвер.

"У нас є в порядку денному, ми вже озвучили це американській стороні, і вони вже почали над цим працювати, це розширення тренувальної місії армії США для Збройних сил України", - сказав Кулеба.

За його словами, під час візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена була досягнута домовленість, що буде проведено засідання Комісії зі стратегічного партнерства Україна-США.

"Більше того, ми обговорили, як зробити цей інструмент більш ефективним для того, щоб він діяв на постійній основі і між засіданнями комісії робочі органи працювали над порядком денним", - пояснив Кулеба.

Крім того, міністр зазначив, що під час візиту також йшлося про відновлення посади спецпредставника США в переговорах з питань Україні.

"Ми озвучили своє бачення з цього питання, державний секретар сказав, що вони проаналізують наше бачення і повернуться до нас із відповіддю", - зазначив він.

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