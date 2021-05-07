Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті "Кримської платформи", - Кулеба

Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту до Києва підтвердив, що США на саміті "Кримської платформи" будуть представлені на високому рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Сполучені Штати під час цього візиту підтвердили: перше - вони повністю підтримують ініціативу "Кримської платформи", друге - вони будуть представлені на високому рівні на саміті "Кримської платформи", третє - вони заохочують і закликають інші країни також підтримувати "Кримську платформу" і брати участь в її роботі", - сказав Кулеба.

Держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.

"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини, а також досягнення головної мети - деокупації півострова.

Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.

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