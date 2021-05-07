Блінкен підтвердив участь США на високому рівні в саміті "Кримської платформи", - Кулеба
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Сполучені Штати під час цього візиту підтвердили: перше - вони повністю підтримують ініціативу "Кримської платформи", друге - вони будуть представлені на високому рівні на саміті "Кримської платформи", третє - вони заохочують і закликають інші країни також підтримувати "Кримську платформу" і брати участь в її роботі", - сказав Кулеба.
Держсекретар США Блінкен 6 травня відвідав Україну з офіційним візитом. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.
"Кримська платформа" - новий консультативний і координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання порушенням прав людини, а також досягнення головної мети - деокупації півострова.
Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.