У Києві відбудеться низка заходів з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, - КМДА

У Києві на День пам'яті та примирення до 76-ї річниці закінчення Другої світової війни відбудеться низка заходів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба київської міськдержадміністрації.

"8 травня Київ відзначить День пам’яті та примирення, а 9 травня – 76-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, заплановано церемонії покладання квітів, тематичні виставки, зустріч з ветеранами бойових дій тощо. Також передбачені виплати ветеранам Другої світової війни, учасникам Антитерористичної операції, воїнам-інтернаціоналістам, учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям громадян.

У КМДА затверджено відповідний план заходів.

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Так, 6 травня відкрилася фотовиставка "Мить історії" у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця". Триватиме захід до 16 травня.

Із 7 до 21 травня триватиме виставка архівних документів до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Перегляд виставки буде доступний на вебсайті Державного архіву м. Києва.

8 травня, у День пам’яті та примирення, у парку Вічної Слави відбудеться урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

Також 8 травня запланована зустріч з ветеранами бойових дій у Музеї окупації Києва, а в Публічній бібліотеці ім. Лесі Українки відкриється книжкова виставка "Пам’ятати заради майбутнього".

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Крім того, 9 травня відбудуться урочистості "Пам’ятаємо – Перемагаємо!" на території Національного музею історії України. Також проведуть поминальне богослужіння, присвячене пам’яті загиблих, що полягли у боротьбі за визволення України та перемогу над нацизмом, молебень за мир в Україні.

Також протягом травня відбудуться тематичні уроки, виховні години, лекції, наукові проєкти, акції, просвітницькі, мистецькі та меморіальні заходи. Триватимуть патріотичні онлайн-проєкти, присвячені Дню пам’яті та примирення. Проходитимуть тематичні виставки творчих робіт з образотворчого мистецтва, наукові тематичні проєкти.