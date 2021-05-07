Новини

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії". ФОТО

10 41431
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським та заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму Twitter.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та з усіма, з ким я зустрівся. США сповнені рішучості перед лицем російської агресії і в нашій підтримці роботи в проведенні реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України", - написав він.

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 01

Раніше Блінкен сказав, що США розглянуть будь-який запит України на надання військової допомоги. За його словами, Пентагон є "головним партнером України", тому США активно вивчають, які озброєння можуть надати Україні.

Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 02

Фото: Блінкен / Twitter

Також читайте: Блінкен: Ми розглянемо запит Києва на нову зброю


Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва: США сповнені рішучості перед лицем російської агресії 03

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • John Wilson
    Блинкену респект✌️🇺🇦❤️🇺🇸.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Продуктивным! Это верно. Зеля столько продуктов в штаны наложил и языком намолол, что ни маски, ни наушники не спасали.
  • Вольный Каменьщик
    "США сповнені рішучості перед лицем російської агресії": Блінкен назвав продуктивним свій візит до Києва - Цензор.НЕТ 3962
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини