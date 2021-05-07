Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба

Нове керівництво США не виражало невдоволення діями президента Володимира Зеленського у відносинах з адміністрацією експрезидента Дональда Трампа. Йдеться про скандал, пов'язаний з діяльності газової компанії Burisma.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному.

"Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа і його скандалу", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена

Нагадаємо, в 2019 році Україна опинилася в центрі скандалу в американській внутрішній політиці після того, як Трампа звинуватили в тиску на президента Володимира Зеленського з приводу розслідування проти Гантера Байдена, сина Джо Байдена, що призвело до першої спроби імпічменту Дональда Трампа.

Палата представників Конгресу США ухвалила обвинувачення проти Трампа за двома статтями - про зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента, і про перешкоджання Конгресу в розслідуванні його дій.

У підсумку Сенат виправдав Трампа за обома статтями.