В Україні за добу від COVID-19 померли 379 осіб, зафіксовано 8404 нові випадки зараження, 19 453 особи одужали
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"8404 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 080 осіб;
летальних випадків – 379;
одужало – 19 453 особи;
здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 105 428 осіб;
одужало – 1 731 162 особи;
летальних випадків – 45 830;
проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622), м. Київ (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях", - розповів Степанов.