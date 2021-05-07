За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 967 осіб, загалом - 821 770, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 428 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"37 967 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні. 821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 257 мобільними бригадами з імунізації та 1576 пунктами вакцинації.

"Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 522 273 людини", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (6026), Дніпропетровській (4358) та Київській (3557) областях, найменше - у Полтавській (153), Харківській (317) та Чернівецькій (452) областях.



