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Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов

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Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою. Зокрема, йшлося про вакцини проти COVID-19 - NovaVax та AstraZeneca/CoviShield.

Про це Степанов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили також можливість збільшення обсягів поставок NovaVax із 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин із 2 до 4 млн доз.

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"Уже в липні-серпні ми очікуємо перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн", - йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що згідно з контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна мала отримати ще до 31 березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на їхній експорт.

Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов 01

Топ коментарі

  • Привет
    А как же 70 процентов вакцинированых до дня Независимости?? Осел же сказал что будет...или он как обычно сбрехал?
  • Серая Лиса
    Дорога ложка к обеду. Реальная вакцинация идет очень медленно, зато раздаются постоянные зеленые вскукареки про то, как скоро наступит мир, вакцинация, жвачка. А люди болеют и умирают, но зеленой плесени на это наплевать.
  • Привет
    Такое разнообразие вакцин может сыграть злую шутку...вирус мутирует в разных вариантах...потом эти варианты могут сложиться в кучу...и получится полный писец..
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