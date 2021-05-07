Перші поставки COVID-вакцини NovaVax очікуються в липні-серпні, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч із власником Serum Institute Сайрусом Пунавалою. Зокрема, йшлося про вакцини проти COVID-19 - NovaVax та AstraZeneca/CoviShield.

Про це Степанов написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Сторони обговорили також можливість збільшення обсягів поставок NovaVax із 10 до 15 млн вже цього року. А також збільшення обсягів першої партії вакцин із 2 до 4 млн доз.

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"Уже в липні-серпні ми очікуємо перші поставки вакцини NovaVax, із законтрактованих нами 10 млн", - йдеться в повідомленні.

Степанов також нагадав, що згідно з контрактом півтора мільйона доз цієї вакцини Україна мала отримати ще до 31 березня. Але індійський уряд не дає дозвіл на їхній експорт.