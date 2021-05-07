За добу через COVID-19 у Києві померли 30 осіб, видужали - 1303, виявили 611 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 611 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 197 968), зафіксовано 30 летальних випадків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Telegram.

Так, за минулу добу захворіли 334 жінки віком від 18 до 100 років, 255 чоловіків віком від 18 до 94 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років.

Крім того зафіксовано 30 летальних випадків від вірусу (загалом 4750)

За добу госпіталізували 124 хворих з підтвердженим коронавірусом та 145 осіб з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Також мер повідомив, що 1303 особи подолали коронавірус (всього 126 618).

Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дарницькому (112), Деснянському (71) та Дніпровському (69).

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