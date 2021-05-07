Сюмар: Захід не приймає Зеленського, занадто очевидне в нього пострадянське мислення

Те, що відбулося за два роки президентства Володимира Зеленського, нагадує те, що робив Янукович - тільки в лайт-версії.

Про це розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ нардепка "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Я думаю, що у нас можуть бути проблеми з МВФ. Але мені здається, що у Зеленського є спокуса відмовитися від роботи з цією інституцією. Взагалі те, що сталося за ці 2 роки, сильно нагадує те, що робив Янукович - тільки в лайт-версії", - заявила нардепка.

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"Візьмемо стратегічний рівень. З одного боку, ми чуємо заяви про те, що Україна стратегічно визначилася з реалізацією курсу в ЄС і НАТО. З іншого боку, країна фактично відмовляється від незалежних інституцій і переходить до ручного управління, до політики в стилі "Техас мають грабувати техасці, і нічого нам тут вказувати". Гроші і сила - наріжні камені влади - і тому Зеленський закінчує концентрувати силові інструменти зі своїм тисячовідсотковим генпрокурором, ДБР і заявкою змінити закон про НАБУ (відповідний проєкт вже зареєстровано). І головне питання, яке там намагаються вирішити, - як призначити свою людину", - пояснила Сюмар.

"І вся ця концентрація силовиків (відбувається. - Ред.) під благоугодним приводом "навести порядок". Щоправда, чомусь порядок стосується виключно опозиції, і ніколи - представників влади. Вам це нічого не нагадує? Янукович теж до останнього робив заяви про шляхи в ЄС і саджав представників опозиції. Він точно так само намагався сконцентрувати владу в руках свого клану і своєї сім'ї. Йому точно так само були чужі незалежні інститути - парламент, силові структури ... Все мало бути під його контролем. І він точно так само говорив про Захід, насправді мріючи домовитися з Росією. І точно так само, як колись Януковича, Захід не приймає Зеленського (аж занадто очевидне в нього пострадянське мислення), штовхаючи його до домовленостей з Москвою", - резюмувала вона.

З повним текстом інтерв'ю Вікторії Сюмар "Виходить, що нинішня влада витрачає на парламент 6 млн доларів на місяць, які заносяться ззовні" можна ознайомитися тут.