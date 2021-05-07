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"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої ​​відставки Степанова, - Арахамія

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"Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої ​​відставки Степанова, - Арахамія
Фракція "Слуга народу" найближчим часом планує обговорити питання можливої ​​відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава фракції Давид Арахамія.

"У нас є одне питання точно, яке обговорюватиметься на найближчому засіданні фракції, 14 або 15 травня, буде онлайн-фракція проходити стосовно міністра охорони здоров'я пана Степанова. І там будуть різні варіанти, тобто це не 100% ймовірність, що це "людина на виліт". Це можуть бути якісь попередження зроблені, ми на фракції визначимося з цим процесом", - розповів Арахамія.

Він пояснив, що за претензії є до Степанова, а також зазначив, що є ще два питання щодо кадрів у Кабміні.

"Це нагальне питання, тому що є план вакцинації, який неодноразово був перенесений, багато наших виборців незадоволені цим процесом. А далі ще є два кадрові питання рівня Кабінету Міністрів, але збережемо інтригу й поки не будемо розповсюджувати, чого це стосується", - підсумував він.

Як повідомлялося раніше, фракція "Голос" зібрала понад 150 підписів за проведення позачергового засідання парламенту, на якому розглянуть питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    куртке позавидовали ? ))))
  • aleks kyb
    Я предполагаю шо рейтинг Осла начал опять падать и пора принести жертву. Это все Степанов. Набрехав шо вин мастер спорта по борьбе с ковидом и шо будет 100 мильенов вакцин еще в прошлом году. Подлец и обманщик. И ему не место среди уважаемых слуг нарида - дворников фотографов оналистов и проституток.
  • vitalmod
    Хо-хо, земрази не будут дожидаться конца пандемии? Сомневаюсь...

    Интересно каково зебилам называвшим Супрун - доктор смерть, как вам этот зеспаситель, не смерть все ок?
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