В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, - МОЗ

В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, наразі понад 50% нових випадків коронавірусної хвороби за добу у світі припадають на Індію та Бразилію.

"В Україні ситуація стабілізувалася", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що про стабілізацію ситуації з COVID-19 також свідчать і результати тестів на антиген.

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Зокрема, Київ досягнув рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. "У Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. Додатково ще п'ять областей не перевищують показник у 10% позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецькі області)", - розповів Ляшко.

За його словами, з лютого по квітень до "червоної" зони були включені 14 областей та Київ.

Середній термін перебування регіону в "червоному" рівні епіднебезпеки становив 37 днів.

Найшвидше впоралася Полтавська область, яка перебувала у жорстких епідобмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) та Чернівецька (52 дні) області.