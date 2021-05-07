США допомагатимуть Україні в протистоянні з РФ, бо це питання геополітики, але корупція в країні може їх відштовхнути, - Гриценко

США не довірятимуть Україні, поки в країні процвітатиме корупція і не будуть виконуватися обіцянки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив ексміністр оборони Анатолій Гриценко.

"Візит Блінкена-Нуланд. Він зараз важливий, дуже важливий. Але будьмо тверезими: не було би Раші з її військами на наших кордонах - не було би і візиту. Нереформована, корумпована, з правлінням олігархів, з російськими агентами у владі, зокрема на Банковій - така Україна сама по собі Америку не цікавить. І не цікавитиме. Україні через губу допомагатимуть у протистоянні з Рашею, бо це вже питання геополітики і змагання держав вищої ліги", - підкреслив Гриценко.

Водночас ексміністр зазначив, що Україні, яка рапортує про реформи законами, які не діють, обіцянками, які не виконуються, не довірятимуть у США.

"При тому що корупція процвітає не менше, ніж при папєрєдніках, олігархат жирує і годує корумповану владу як завжди - такій Україні в Америці довіри не буде. Накопичуватимуться лише роздратування і огида. І це матиме наслідки. І для української влади, і для нас усіх", - підсумував Гриценко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до України.

Блінкен провів зустріч з главою МЗС Дмитром Кулебою, главами фракцій Верховної Ради, головою ПЦУ Епіфанієм та президентом Володимиром Зеленським.

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