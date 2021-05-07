Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу за підсумками переговорів 7 травня.
"Розширення формату потребує згоди всіх чинних учасників, насамперед Росії", - зазначив Дмитро Кулеба.
Якщо це неможливо, то на Кремль потрібно тиснути і вимагати від країни-агресора конструктивної поведінки.
"Якщо на цьому етапі зміна Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів, допомагати нам, а також Франції та Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше поводилася у Нормандському форматі, – додав міністр.
Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у Нормандському форматі США, Великої Британії та Канади.
На його думку, ці країни мають перезавантажити групу.