Розширення Нормандського формату потребує згоди всіх чинних учасників, і насамперед Росії, - Кулеба

Будь-яка зміна або розширення Нормандського формату потребує згоди всіх його учасників, зокрема Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу за підсумками переговорів 7 травня.

"Розширення формату потребує згоди всіх чинних учасників, насамперед Росії", - зазначив Дмитро Кулеба.

Якщо це неможливо, то на Кремль потрібно тиснути і вимагати від країни-агресора конструктивної поведінки.

"Якщо на цьому етапі зміна Нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів, допомагати нам, а також Франції та Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше поводилася у Нормандському форматі, – додав міністр.

Також читайте: Німеччина зацікавлена в реалізації Мінських домовленостей обома сторонами - Україною і РФ, - Маас

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у Нормандському форматі США, Великої Британії та Канади.

На його думку, ці країни мають перезавантажити групу.