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Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ

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Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ
Статки ексвласників "Приватбанку" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова за рік сумарно зросли на 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Forbes.

У 2020 році Forbes опублікував рейтинг 100 найбагатших українців. Боголюбов у рейтингу посідав 5 місце із $1,2 млрд, а Коломойський - восьме з $1 млрд.

У нинішньому рейтингу Коломойський "обігнав" Боголюбова і посів 4-те місце, його статки зросли до $1,8 млрд. Водночас Боголюбов залишився на п'ятому місці, однак його статки зросли до $1,7 млрд. Таким чином, сумарно статки Боголюбова і Коломойського зросли на $1,3 млрд.

Сферами інтересів обох вказуються паливно-енергетичний комплекс та інвестиції.

Раніше повідомлялося, що журнал Forbes Україна опублікував рейтинг ста найбагатших українців. Його очолили Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Костянтин Жеваго.

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Статки Коломойського і Боголюбова за рік зросли на $1,3 млрд, - ЗМІ 01

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Зелін ляльковод в плюсах. Буратіна теж чухає себе номально. ЗЕлохи зробили себе разом. Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 7204
  • Маркиз
    Мертвечук, кум Путлєра, саме при ЗЕленому ...... потрапив у список "Форбс"

    5 - Поріг потрапляння у першу сотню найбагатших українців зріс до 125 мільйонів доларів, хоча минулого року достатньо було 90 мільйонів.
    4 - 76 із 100 найбагатших українців, збільшили свої за минулий рік. В середньому їхні багатства зросли на +42%, що сумарно складає 44.5 мільярдів доларів.
    3 - Вперше в ТОП-100 найбагатших українців потрапив … Віктор Медведчук

    Состояние Коломойского и Боголюбова за год выросло на $1,3 млрд, - СМИ - Цензор.НЕТ 9944

    Ще раз - кум Путіна вперше потрапив в список Форбс саме за каденції Зеленського, який нібито з ним активно "бореться". Ось що санкції животворні роблять!
    2 - Найбільше, за останній рік збагатились Ахметов (+63%), Жеваго (+54%), Коломойський (+44%), Пінчук (+44%).
    Тепер розумієте, чому 1+1, СТБ, ICTV та Україна більше не рахують індекси борщу з м'ясом, не розказують про тотальне зубожіння населення та не шукають корупцію Зеленського під кожним деревом у лісі?
    1 - На +10 мільярдів збагатилась перша десятка рейтингу за минулий карантинно-кризовий рік при Зеленському. Якщо минулого року десять найбагатших українців мали 12.235 мільярдів доларів, то зараз ця сума перевищує 22.24 мільярди.

    Тож заявлена Зеленським "боротьба" з олігархами і їхнім впливом, виявилась банальною брехнею.
    Насправді, Зеленський купує в олігархів лояльне ставлення та медіа-підтримку за кошти державного бюджету.
    Поки українці біднішають, улюблені олігархи Зеленського з кожним днем збільшують свої багатства на мільярди гривень.
    Зелені чоловічки
  • AbOriginal_UA
    Зато они не барижили, как Порошенко !
    Да, зебилы ?
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