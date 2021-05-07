Підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) призвело лише до збільшення тіньової частини продажів, - Южаніна

Народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна заявляє, що підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) призвело лише до збільшення тіньової частини продажів, а не до додаткового збільшення держбюджету.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, якщо минулого року за січень-квітень виробники тютюнових виробів придбали 105 млн марок акцизного податку, то цього року лише 89 млн замість очікуваних 210 млн.

"Це вже не подвійні стандарти, а брехня, цинічні вчинки депутатів від правлячої партії "Слуга народу" і ось тому доказ. Щойно автором проєкту закону №1210 (закон №466) акцентовано увагу на тому, що підняття акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) на 320% з 1 січня 2021 року – це надвдала норма, якою ця людина пишається, адже нібито з січня по квітень додатково до бюджету надійшло більш ніж 1,7 млрд грн.

А тепер - декілька акцентів чи то навіть питань до "слуг народу".

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По-перше, чому ж тоді ви протягом січня - квітня 2021 року проводили зустрічі з представниками компаній, які виробляють тютюнові вироби і які пояснювали шкідливість цієї норми та довели вам, що підняття ставок акцизного податку на ТВЕНи на 320% призвело лише до того, що збільшилася тіньова частина продажів тютюнових виробів? Тобто, говорячи про цю норму, люди навіть не задумувалися, що не через боротьбу з контрабандним та контрафактним продажем цієї продукції досягли успіхів. Навпаки. За рік до різкого підвищення ставок ринок ТВЕНів зріс вдвічі і якби все було так райдужно, як нам розповідають, доходи бюджету мали б збільшитися у 8 разів - у 2 рази за рахунок обсягу і в 4,2 раза за рахунок акцизу", - зазначила Южаніна.

Натомість, за її словами, тенденція є протилежною: "Торік за січень - квітень виробники придбали 105 млн марок акцизного податку, а цього року тільки 89 млн замість очікуваних 210 млн".

Южаніна також зазначила, що в профільному комітеті вже розглянуто інший проєкт закону, де ставка акцизу на ТВЕНи зменшується порівняно із законопроєктом №1210.

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"Це те, що пообіцяли "слуги народу" представникам бізнесу, а точніше транснаціональним компаніям, які сплачують величезні податки до бюджету.

І ми знаємо, що найближчим часом буде винесений в зал проект закону №4278, де відповідна поправка №55 була підтримана в тому числі автором збільшення акцизу на 320%. Це ще раз підкреслює цинізм непрофесійних людей при нинішній владі, які, вбиваючи бізнес, співають самим собі хвалебні оди. І нехай цей приклад стане для бізнесу уроком, чого варта дискусія зі "слугами народу"", - підсумувала Южаніна.

Минулого року Верховна Рада ухвалила закон №466-IX, внесений Д.Гетманцевим, який гармонізував акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) та сигарили з акцизом на сигарети з 1 січня 2021 року. Своє рішення парламентарі аргументували тим, що всі тютюнові вироби є шкідливими, тому немає жодних підстав обкладати окремі тютюнові вироби за нижчими ставками, ніж інші.