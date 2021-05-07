Глави МЗС країн Бенілюксу висловили підтримку територіальної цілісності України: Ніхто не зацікавлений в ескалації

Спільний візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів і Люксембургу в Україну демонструє сильний сигнал її підтримки.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних і європейських справ, зовнішньої торгівлі та федеральних культурних інституцій Королівства Бельгія Софі Вільмес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Це перший візит країн Бенілюксу під президентством Бельгії, і він демонструє, наскільки важливо для трьох країн бути тут, це відправляє дуже сильний сигнал, який показує нашу прихильність, нашу підтримку і нашу дружбу Україні", - сказала вона на пресконференції в Києві в п'ятницю.

Вільмес нагадала, що в четвер вона з колегами з Бельгії та Люксембургу відвідала Донбас, де зустрілися з керівництвом Луганської області та військовими. Вона підкреслила, що міністри раді бути на цьому боці лінії розмежування. "І я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах", - наголосила вона.

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Вільмес заявила, що другі Мінські домовленості є єдиним надійним шляхом вперед і мають бути імплементовані всіма сторонами. "Діалог - це шлях уперед, тому що ніхто не зацікавлений у тому, щоб бачити ескалацію ситуації на Донбасі. Бенілюкс і країни ЄС упевнені, що діалог прокладає шлях до вирішення конфлікту", - зазначила Вільмес.

Вона додала, що країни Бенілюксу схвалюють зусилля українського уряду з того, щоб тема Криму залишалася високо на міжнародному порядку денному.

Вона також висловила сподівання, що Україна приєднається до Стамбульської конвенції.

Міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок подякував міністру закордонних справ України за можливість бути в Україні й висловити повну підтримку їй. Він також подякував українському уряду за "відмінну співпрацю" в розслідуванні зі збиття літака, що виконував рейс MH-17 в липні 2014 року над Донбасом.

"Це трагедія, яка торкнулася обидві наші країни. Важливо тримати її на порядку денному і домогтися справедливості для родичів жертв", - наголосив міністр.

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У свою чергу міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн зазначив, що країни Бенілюксу продовжують підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він заявив, що країни Бенілюксу високо цінують роботу СММ ОБСЄ, і що вони занепокоєні тривалими обмеженнями свободи пересування моніторингової місії.

Ассельборн також зазначив, що імплементація порядку денного реформ України дуже важлива для неї самої. "Ми побачили, що є політична воля рухатися в правильному напрямку", - додав він.

Також глава МЗС Люксембургу зазначив, що три країни беруть участь у механізмі Covaх, і нагадав, що ЄС витратив на нього 2,5 млрд євро.

"Це багато, але думаю, що цього ще не достатньо, і ми маємо прискорити цей механізм для всіх країн, зокрема для вашої країни, і ми продовжимо це робити", - сказав міністр.

Ассельборн також наголосив на важливості того, щоб Україна була членом Стамбульської конвенції.