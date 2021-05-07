У Ніжині під час навчальних стрибків з парашутом загинув рятувальник Андрій Хіміч, - мер міста Кодола

У Ніжині Чернігівської області на території спеціального авіазагону ДСНС України під час тренувального стрибка з парашутом загинув рятувальник.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

"Сьогодні увечері (6.05.21. - Ред.) на території Ніжинського спеціального авіаційного загону ДСНС України в ході відпрацювання стрибків з парашутом загинув рятувальник-інструктор Андрій Хіміч. Проводилися планові тренування по підготовці до рятувально-пошукових робіт", - йдеться в повідомленні.

Кодола додав, що під час стрибка з висоти 150 м парашут рятувальника не повністю наповнився повітрям.

"Андрій Хіміч народився 23.08.1986 року, проживав у Ніжині, прапорщик, інструктор пошуково-рятувальної служби. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким", - додав мер Ніжина.

Також дивіться: У Ніжині чоловік увірвався в квартиру і зарізав 23-річного хлопця на очах у матері, - поліція. ФОТО