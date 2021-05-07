Колектив 80-ї ОДШБр підтримав підозрюваного в перевищенні самооборони ветерана Пекельного: Виступаємо за чесне і справедливе розслідування. ФОТО

Командування 80-ї окремої десантно-штурмової бригади висловило свою позицію щодо інциденту за участю колишнього військовослужбовця бригади Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти чоловік, смертельно поранив одного з нападників. Колектив бригади висловив підтримку ветерану й акцентував увагу на праві на самооборону і захист свого житла.

Про це йдеться в заяві командування 80-ї ОДШБр, передає Цензор.НЕТ.

"Інформативно: п’ятеро осіб в стані алкогольного сп’яніння здійснили напад на колишнього військовослужбовця нашої бригади. Андрій Пекельний перебував разом з мамою в приватному будинку та намагався всіляко завадити конфлікту. Нападники поводили себе агресивно та після намагань проникнути в будинок, було завдано смертельного ножового поранення одному з учасників конфлікту.

Андрію Пекельному оголошено підозру за ст.118 ККУ (Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця).

У 2018-2019 роках Андрій Пекельний в складі 80 окремої десантно-штурмової бригади виконував завдання в районі проведення ООС. Командир підрозділу,в якому проходив службу Андрій, а також співслужбовці характеризують його, як " виконавчого, відповідального, грамотного та дисциплінованого військовослужбовця, який являвся прикладом для своїх побратимів, не мав шкідливих звичок, всі поставлені завдання виконував вчасно та якісно, жодних зауважень під час служби до нього не було, в колективі користувався авторитетом та повагою".

Дивіться на "Цензор.НЕТ": "Якщо хтось вривається до вашого будинку і намагається вас побити або вбити, то ви маєте право на самозахист", - заступник міністра МВС Геращенко про ветерана АТО Пекельного. ВIДЕО

Колектив бригади висловлює підтримку Андрію, адже кожен має право на самооборону та захист свого житла. Виступаємо за законність та чесне і справедливе розслідування справи", - йдеться в заяві.









Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників. На думку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, підозра, висунута проти Пекельного, необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.