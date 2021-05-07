46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА

46% українців позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України. Також 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.

Водночас проти цього виступили 29% респондентів, 9% відповіли, що їм байдуже, а ще 16% не визначилися з відповіддю.

Переважно визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримується в Західному і Центральному регіонах (80% і 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення по 20-25%. Також у Центральному, Південному і Східному регіонах є по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативне ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.

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Згідно з опитуванням, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% "за" і 19% "проти" серед групи 18-29 років, а серед людей старше 60 років - 42% "за" і 39% "проти"). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня і Сходу України по 30% тих, хто підтримує і хто не підтримує це рішення, інші ставляться байдуже або не визначилася з відповіддю.

Також 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході і в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні і в Центрі - по 45%. Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу.

Крім того, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Разом з тим, згідно з опитуванням, проти цього рішення виступають 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, і ще 13% не визначилися зі своїм ставленням. У Західному і Центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% і 47% відповідно). На Півдні і Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують - 33% на Півдні і 43% у Східному регіоні. Дослідники також звертають увагу на те, що це рішення підтримує електорат всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).

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Діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%). У Центральному регіоні по 27% вважають його діяльність позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, тут діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно). Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.

36% прихильників "Слуги народу" вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно. Натомість прихильники ЄС, навпаки, переважно оцінюють постать Степана Бандери позитивно (57%), негативно – лише 12% прихильників цієї партії.







Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.