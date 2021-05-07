46% громадян України позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України, - опитування "Демініціатив". ІНФОГРАФІКА
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, передає Цензор.НЕТ.
Водночас проти цього виступили 29% респондентів, 9% відповіли, що їм байдуже, а ще 16% не визначилися з відповіддю.
Переважно визнання воїнів УПА борцями за незалежність України підтримується в Західному і Центральному регіонах (80% і 47% відповідно). У Південному та Східному регіонах підтримують це рішення по 20-25%. Також у Центральному, Південному і Східному регіонах є по 20% тих, хто поки не визначилися зі своїм ставленням, але ці люди не висловлюють негативне ставлення до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України.
Згідно з опитуванням, молодь більше схиляється до підтримки цього рішення (50% "за" і 19% "проти" серед групи 18-29 років, а серед людей старше 60 років - 42% "за" і 39% "проти"). Є вікові відмінності і всередині регіонів. Зокрема, серед молоді Півдня і Сходу України по 30% тих, хто підтримує і хто не підтримує це рішення, інші ставляться байдуже або не визначилася з відповіддю.
Також 62% українців вважають діяльність Йосипа Сталіна як історичного діяча негативною для України. Згідно з опитуванням, з цим погоджується більшість жителів у всіх регіонах: на Заході і в Центрі так вважають 78% і 69% громадян, на Півдні і в Центрі - по 45%. Переважно позитивною його діяльність вважають 12% жителів Сходу.
Крім того, 43% українців підтримують рішення про заборону публічного використання та носіння георгіївської стрічки. Разом з тим, згідно з опитуванням, проти цього рішення виступають 29% громадян, 16% відповіли, що їм байдуже, і ще 13% не визначилися зі своїм ставленням. У Західному і Центральному регіонах більшість підтримує це рішення (64% і 47% відповідно). На Півдні і Сході підтримують це рішення по 27%, не підтримують - 33% на Півдні і 43% у Східному регіоні. Дослідники також звертають увагу на те, що це рішення підтримує електорат всіх партій, крім "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ).
Діяльність Степана Бандери як історичної постаті позитивною для України вважають 32% громадян, стільки ж вважають його діяльність негативною. Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Позитивне ставлення переважає у Західному регіоні (70%). У Центральному регіоні по 27% вважають його діяльність позитивною чи негативною, і також ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною. Негативне ставлення переважає у Південному та Східному регіонах, тут діяльність Степана Бандери вважають негативною для України 54% та 48% відповідно, а позитивною – по 11% в обох регіонах. Істотна частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25% відповідно). Молодь більш схильна вважати Степана Бандеру історичною постаттю, чия діяльність була скоріша позитивною для України.
36% прихильників "Слуги народу" вважають Степана Бандеру позитивною історичною постаттю, 27% – негативною. Серед прихильників ОПЗЖ позитивно оцінюють внесок Степана Бандери в історію України лише 4%, а 63% – негативно. Натомість прихильники ЄС, навпаки, переважно оцінюють постать Степана Бандери позитивно (57%), негативно – лише 12% прихильників цієї партії.
Загальноукраїнське опитування "День перемоги і його місце в історичній пам'яті українців: який сенс громадяни вкладають у цю дату?" було проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.