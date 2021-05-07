Обстрілами на Донбасі під час візиту Блінкена Росія нав'язує Україні діалог з маріонетками "ЛДНР", - Гармаш

Росія продовжує нав'язувати Україні діалог зі своїми маріонетками - "ЛДНР". Але такий діалог під загрозою вбивства від початку не здатний принести мир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив представник ОРДО в ТКГ Сергій Гармаш.

"Демонстративні вбивства на фронті саме під час візиту Держсекретаря США в Україну. Це явне продовження вистави, яку було влаштовано російською стороною на останній ТКГ, коли Москва нібито знаходила компроміс із Києвом, а ОРДЛО не погоджувалися з ними, і очікуваний прогрес зупинявся. Все для того, щоб показати, що Донецьк з Луганськом - самостійні суб'єкти і домовлятися стосовно Донбасу потрібно не з Москвою, а з ними: хочете миру - визнайте суб'єктність ОРДЛО. Зараз вони вбивають з тією ж метою - показати і Києву, і США, що Вашингтон ні Москві, ні Донецьку з Луганськом - не указ, тому з ними "доведеться" розмовляти, "або ми будемо вбивати", - йдеться в повідомленні.

За словами Гармаша, ця тактика вже використовувалася Путіним, коли після його кваліфікації Байденом як "вбивці" він зігнав війська до кордону з Україною.

"І Байден зателефонував... Тепер вони чекають, що прийомчик спрацює і в нав'язуванні Києву (під тиском Вашингтона) діалогу з російськими маріонетками. Примус до діалогу силою. Але такий діалог під загрозою вбивства від початку не здатний принести мир. Він може бути лише легалізацією подальших убивств "за згодою" жертви", - підсумував член ТКГ.

Також читайте: Двоє українських воїнів загинули, ще одного важко поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За добу - 16 порушень "тиші", - штаб ОС