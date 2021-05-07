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Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"

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Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, прокоментував заяву німецьких адвокатів, подану в прокуратуру Німеччини, в якій ідеться про нібито скоєні злочини проти людяності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

Лукашенко назвав звернення в прокуратуру Німеччини щодо нього, в якому йдеться про скоєні злочини проти людяності, дурним кроком та швидкоплинною політикою.

"Не нащадки фашизму мене судитимуть. Хто ви такі, щоб мене судити?" - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, в середу німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе у зв'язку із застосуванням насильства щодо мирних жителів Білорусі. Вони послалися на універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.

Юристи подали заяву від імені десяти білорусів, які заявили, що постраждали від катувань міліціонерів під час протестів.

"Усі підзахисні повідомляють про затримання з незначних приводів, тортури і насильство в дні ув'язнення. Вони були замкнені в занадто тісних камерах або автомобілях, протягом декількох днів до них застосовували фізичне насильство, принижували, погрожували і ображали гідність іншими способами", - зазначили адвокати у своїй заяві.

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Шта???
    Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 9180
  • Шрек Баблокат
    у Лукашенко тоже наверно одно яйцо..
    когда после 1945 года рассекретили мед карту Гитлера, то все с ужасом узнали что у фюрера одно яйцо.. и привычку держать руки скрещенными на гениталиях, объяснили комплексом "одного яйца"..
    подождите!.. это же Лукашенко!)).. значит у него одна бульба)) Лукашенко об обращении в прокуратуру ФРГ из-за пыток и насилия в отношении белорусов: "Не наследники фашизма меня будут судить" - Цензор.НЕТ 8210
  • Михаил Дужик
    И это говорит Лукашенко, человек который восхищался гением Гитлера?
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