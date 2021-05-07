Лукашенко про звернення до прокуратури ФРН через тортури і насильство щодо білорусів: "Не нащадки фашизму мене судитимуть"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
Лукашенко назвав звернення в прокуратуру Німеччини щодо нього, в якому йдеться про скоєні злочини проти людяності, дурним кроком та швидкоплинною політикою.
"Не нащадки фашизму мене судитимуть. Хто ви такі, щоб мене судити?" - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, в середу німецькі адвокати звернулися до Федеральної прокуратури в Карлсруе у зв'язку із застосуванням насильства щодо мирних жителів Білорусі. Вони послалися на універсальну юрисдикцію, яка передбачає можливість притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, заборонені міжнародним правом і вчинені в інших державах.
Юристи подали заяву від імені десяти білорусів, які заявили, що постраждали від катувань міліціонерів під час протестів.
"Усі підзахисні повідомляють про затримання з незначних приводів, тортури і насильство в дні ув'язнення. Вони були замкнені в занадто тісних камерах або автомобілях, протягом декількох днів до них застосовували фізичне насильство, принижували, погрожували і ображали гідність іншими способами", - зазначили адвокати у своїй заяві.