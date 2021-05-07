Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен

Нещодавня зміна керівника НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради компанії потенційно може завдати шкоди міжнародному іміджу України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, рухатиметься вперед у частині корпоративного управління "Нафтогазом" та іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців", - сказав він в інтерв'ю програмі "Факти" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів