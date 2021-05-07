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Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен

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Зміна глави "Нафтогазу" в обхід наглядової ради може завдати шкоди міжнародному іміджу України, - Блінкен
Нещодавня зміна керівника НАК "Нафтогаз України" в обхід наглядової ради компанії потенційно може завдати шкоди міжнародному іміджу України, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Насправді це поганий сигнал і потенційна шкода міжнародному іміджу України. Мені здається, уряд це розуміє і, сподіваюся, рухатиметься вперед у частині корпоративного управління "Нафтогазом" та іншими державними компаніями, щоб таке управління було прозорим, незалежним і служило інтересам українців", - сказав він в інтерв'ю програмі "Факти" на телеканалі ICTV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Хм...
    А от этого "международного имиджа" еще что-то осталось, после двухлетнего турборежимного ЗАШКВАРА Зе-нарика?!
    Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 4724
  • Підлога Маккартні
    Смена главы "Нафтогаза" в обход набсовета может нанести вред международному имиджу Украины, - Блинкен - Цензор.НЕТ 2210
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація ,тому будь-яка іх діяльність це лише імітація державної діяльності !!!))
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