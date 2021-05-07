Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Реальний показник смертності від COVID-19 в Україні в 2020 році становить 138,507 тис. летальних випадків, тоді як офіційна статистика вказує 46,737 тис.

Про це повідомила незалежна дослідницька організація "Інститут показників і оцінки здоров'я" при Медичній школі Вашингтонського університету (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними IHME, у світі COVID-19 став причиною 6,9 млн смертей, що більш ніж удвічі перевищує офіційні цифри.

За його даними, втричі занижені дані смертності також у Румунії (у 3,1 раза - 87,6 тис. проти 28,3 тис. відповідно до офіційної статистики), Індії (втричі - 654,4 тис. смертей проти 221 тис.), а також у 2,8 раза в Мексиці (617 тис. і 217 тис. відповідно).

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У 10 і більше разів занижені показники смертності в Японії (108 тис. фактичних проти офіційних 10,4 тис. смертей), Єгипті (170 тис. проти 13,5 тис.), Казахстані (81,7 тис. проти 5,6 тис.). Росія занизила показник смертності у 5,4 раза - 593,6 тис. смертей через коронавірус проти 109,3 тис. в офіційній статистиці.

Як зазначено у повідомленні, офіційна статистика смертності через COVID-19 у США занижена у 1,6 раза - 905,3 тис. смертей проти 574 тис. згідно з офіційними даними, в Італії - у 1,5 раза (175,8 тис. і 121,2 тис. відповідно), Великій Британії - у 1,4 раза (209 тис. і 150,5 тис.), Польщі - у 2,2 раза (149,8 тис. і 68,3 тис.).

"IHME оцінив загальну кількість смертей від COVID-19 шляхом порівняння очікуваних смертей від усіх причин, заснованих на допандемічних тенденціях, із фактичною кількістю смертей від усіх причин під час пандемії. Потім цей показник "надлишкової смертності" був скоректований для виключення випадків смерті, побічно пов'язаних із пандемією (наприклад, через людей із захворюваннями, не пов'язаними з COVID-19, які уникають медичних закладів), а також смертей, яким запобігли пандемією (наприклад, зниження смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод через меншу мобільність)", - пояснюється у повідомленні.

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Отримані скориговані оцінки включають лише смертельні випадки, безпосередньо викликані вірусом SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, зазначає інститут.