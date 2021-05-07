Від 1 травня в Києві розпочала роботу система "автоштрафів" за несплату паркування, - КМДА

У Києві з 1 травня працює нова електронна система, що дозволяє впорядкувати роботу інспекторів і швидко здійснювати ефективний контроль оплати паркування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Зазначається, що раніше інспекторам доводилося довго звірятися з кількома джерелами інформації щодо оплати паркування та виписувати штрафи вручну. Тепер увесь процес штрафування можна здійснити з планшету за кілька хвилин.

За номером автівки інспектор миттєво перевірятиме оплату паркування. У разі несплати буде виконано фотофіксацію та згенеровано доказову базу. Система також автоматично генерує повідомлення з QR-кодом про притягнення до адміністративної відповідальності. Повідомлення можна буде швидко роздрукувати та залишити на місці вчинення правопорушення на лобовому склі транспортного засобу.

Нова розробка пришвидшує і спрощує процес штрафування, збирає аналітику порушень і дозволяє зробити паркувальний простір більш безпечним та комфортним.

Система захищена за сучасними стандартами кібербезпеки. Інспектори не мають доступу до персональних даних водіїв, а вся інформація зберігається в зашифрованому вигляді в міському дата-центрі.

Система штрафування інтегрується з Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Реєстром адміністративних правопорушень та міським застосунком "Київ Цифровий". У застосунку діє функціонал, що полегшує життя водіїв. Власники автівок можуть отримувати сповіщення про штрафи з доказовою базою та одразу сплачувати їх. Водіям надається знижка 50% при сплаті штрафу, якщо оплата здійснюється протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

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