"Цензор.НЕТ" очолив рейтинг 100 онлайн-медіа України за січень-березень 2021 року. ІНФОГРАФІКА

Середньомісячна кількість унікальних відвідувачів сайту censor.net (desktop + mobile) становить - 14 934 154. Сумарна кількість переглядів сторінок (desktop + mobile) 252 млн 364 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ММR.

До рейтингу увійшли онлайн-медіа, редакції яких створюють авторський, оригінальний контент, ключовою метою якого є поширення новинної інформації в Інтернеті. Це сайти соціально-політичного, спортивного, бізнесово-фінансового, ІТ, інформаційно-розважального та медійного спрямування (зокрема радіо, преса та ТБ).

Онлайн-медіа - це видання, які публікують або транслюють новини, статті, відео, оновлення та будь-яку супутню інформацію українською або російською мовою. Рейтинг складено за кількістю унікальних відвідувачів за квартал (середньомісячний показник) на основі закритих даних платформи Similarweb. Унікальні відвідувачі за даними Similarweb - це один візит користувача з будь-якого пристрою.

Комітетом Інтернет Асоціації України (ІнАУ) з питань інтернет-реклами було ухвалено рішення провести такі рейтинги:

1. Рейтинг топ 100 українських онлайн-медіа, редакції та головний офіс яких розташовуються на території України. До десятки найпопулярніших тут увійшли:

До сотні українських онлайн-медіа увійшли видання: 74 соціально-політичного, 8 бізнесово-фінансового, 5 спортивного,4 ІТ, 6 медійного та 3 розважального напрямів.

Понад 10 онлайн-медіа - це регіональні видання, які також потрапили до сотні найпопулярніших серед українських онлайн-видавців за перший квартал.

2. Рейтинг топ 100 онлайн-медіа, які читають з території України. До десятки найпопулярніших тут увійшли:

Згідно з дослідженням, українці цікавляться і закордонними медіа. Зокрема, до рейтингу потрапило понад десяток російських онлайн-медіа, чотири з яких під забороною в Україні.

"Місією Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ є розвиток вітчизняного ринку цифрової реклами в тому числі за рахунок проєктів, які допомагають в складанні загальної прозорої картини всіх гравців ринку. Я дуже вдячний всім партнерам та команді, завдяки яким з’явилась можливість проведення першого рейтингування онлайн-медіа, яке ми плануємо зробити регулярним", - повідомив Іван Кучеренко, голова Комітету з питань інтернет-реклами при ІнАУ.

"Similarweb має на меті надавати прозорі та незалежні дані про трафік сайтів для оцінки будь-якого ринку, в тому числі і ринку онлайн-медіа України. Володіючи даними про конкурентне середовище та потенційних партнерів, будь-яка компанія зможе приймати зважені рішення про власний розвиток і оптимальну маркетингову стратегію. Ми дуже цінуємо можливість співпрацювати с Інтернет Асоціацією України над цим проєктом і привносити більше обізнаності про онлайн-медіа ринок України", - повідомляє Міла Шик, акаунт-менеджер Similarweb.

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