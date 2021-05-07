Понад 2 тис. правоохоронців забезпечуватимуть порядок 8 і 9 травня на Харківщині, - Нацполіція

Забезпечувати порядок під час масових заходів, які відбудуться в Харківській області з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, будуть понад 2 тисячі правоохоронців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

8 і 9 травня у місті Харкові та області відбудуться численні заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення і Дню Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Найбільш масові – покладання квітів на Меморіальному комплексі "Слави" у Лісопарку, "Висоті Маршала Конєва", автопробіг, виставка тематичної ретротехніки на площі Свободи, реквієм за учасниками війни на центральній алеї Меморіалу Слави в Лісопарку, а також заходи на території міських парків відпочинку. Очікується, що протягом двох днів заходи відвідають понад 38 тис. громадян.

До охорони публічної безпеки та порядку у місцях проведення заходів планується залучити понад 2000 правоохоронців: близько 1500 працівників поліції, 150 військовослужбовців Нацгвардії та 400 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ.

Крім того, для підтримання правопорядку на території Харкова здійснюватиметься піше патрулювання нарядами поліції з числа співробітників територіальних підрозділів поліції та постійного і перемінного складу Харківського національного університету внутрішніх справ.

Поліцейські Харківщини закликають громадян утриматися від використання георгіївських стрічок та іншої забороненої символіки. Згідно з чинним законодавством в Україні заборонено виготовлення та пропагування комуністичної та націонал-соціалістичної символіки.

З метою забезпечення публічного порядку та безпеки під час святкування 8 та 9 травня працівники поліції закликають громадян не порушувати правопорядок.

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