Новини • Коронавірус і карантин

В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін

6 67935
В Україні буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, - лікар-епідеміолог Александрін
Буде і п'ятий, і шостий пік захворюваності на COVID-19, бо ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, лікар-епідеміолог Андрій Александрін у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Я завжди повторюю, що у нас не третя хвиля пройшла, а все ще триває перша, просто вона пікоподібна. У нас пройшов третій пік. Звичайно, у нас буде не тільки четвертий, але і п'ятий, шостий пік, тому що Україна вже показала, що ми не вміємо і не хочемо виконувати програму інфекційної безпеки. Ми не хочемо чесно виконувати рекомендації міжнародних інституцій або МОЗ. Тому українцям найбільше необхідна вакцинопрофілактика. Завдяки їй ми зможемо знизити рівень захворюваності та смертності", - сказав він.

Також експерт висловився про обіцянки МОЗ вакцинувати більшу частину дорослого населення до Дня Незалежності України.

"Звичайно, ні. Це чергові політичні ідеї, які на сьогодні нездійсненні. Річ у тому, що я постійно спілкуюся з медиками з різних регіонів. Так, навіть є вакцина в наявності. Але з тим планом МОЗ по першій і другій групі вакцинації дуже погано набираються люди. Медики фізично не можуть шукати цих людей і насильно приводити до вакцинних пунктів. Тому потрібно поміняти політику. Вакцинація повинна бути доступною. Не потрібно людині йти в медустанови, вистоювати там чергу і піддаватися ризику. Потрібно створювати умови, щоб вакцинація була доступною", - сказав він.

Також читайте: Реальна смертність від COVID-19 в Україні втричі більша за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб, - Медична школа Вашингтонського університету

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • SergTranscarpathian
    значить у Степанова буде і 5 і 6 куртка...
  • belge
    Ну, ****, и так, и сяк, и уже в красках рисуют, и в 3D, и про медсестёр, которые в обморок, и про грузчиков, которые геройски умирают кислородные баллоны подтаскивая, и и про больных, которые (а) кончают с собой, чтобы не мучаться, б) дерутся за кислород, с) со слезами, на камеру, благодарят врачей) - а граждане, ****, не бегут колоться. В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 9822
  • Підлога Маккартні
    не може загнутись то чого нема В Украине будет и пятый, и шестой пик заболеваемости COVID-19, - врач-эпидемиолог Александрин - Цензор.НЕТ 2026
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини