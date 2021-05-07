Байден хотів, щоб я приїхав до України якнайшвидше, - Блінкен
Про це Блінкен сказав телеканалу MSNBC, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами Блінкена, велика частина цього послання - прихильність США незалежності України, її територіальній цілісності, її суверенітету.
"Ми стоїмо на їхньому боці, в тому числі проти будь-якої агресії з боку Росії", - зазначив держсекретар.
Також він додав, що висловив Україні підтримку в роботі над реформуванням демократії та в її зміцненні, у створенні уряду, який приносить користь українському народу.
"Це те, що я несу. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якнайшвидше, щоб послати це рішуче послання. У нього вже була дуже хороша розмова з президентом Зеленським телефоном кілька тижнів тому, але тепер ми тут, приходимо особисто і доставляємо те саме повідомлення", - сказав Блінкен.