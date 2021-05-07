Пілотний етап державної підсумкової атестації для четвертих класів відкладається до 2022 року, - заступниця директора УЦОЯО

Проведення пілотного етапу державної підсумкової атестації для четвертих класів початкової школи відкладається до наступного року.

Про це повідомила заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко на пресбрифінгу в п'ятницю у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми мали цього року вже проводити пілотний етап державної підсумкової атестації (ДПА) у четвертому класі, але через карантин, через те, що... ми зовсім не отримали фінансування, все відкладається. Ми плануємо, що якщо цього року буде створено робочу групу, то наступного року ми на 2 тис. учнів зможемо апробувати інструмент для ДПА четвертого класу", - сказала Вакуленко.

За її словами, на сьогодні такий інструмент розробляється. Вона наголосила, що в пропонованому загальнодержавному інструменті оцінювання знань з математики, української мови та літератури не буде диктантів і формул.

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"Якщо ми говоримо про четвертий клас, то завдання з мови включатимуть ознайомлення з текстом, відповіді на запитання за текстом, написання короткого власного висловлювання на тему, співзвучну з темою тексту", - розповіла Вакуленко.

Вона також зазначила, що у дітей необхідно перевіряти і навички усного мовлення, "що у нас взагалі на загальнодержавному рівні не перевірялося, а має бути".

Вакуленко уточнила, що при перевірці навичок усного мовлення дитині дають картинку або набір картинок, коміксів, про які вона має розповісти, "тобто інтерпретувати візуальний образ у власний", у той час як інша дитина, що працює з першою у парі, має прокоментувати що відбувається.

"Тобто ми говоримо і про діалог, і про вміння слухати іншу дитину", - наголосила вона.

За її словами, коли йдеться про оцінювання знань у мовно-літературній сфері у дев'ятому класі, то "ми передбачаємо усне оцінювання, компетентність, усну складову мови, тому що дитина насамперед має вміти висловлювати свою точку зору".

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Вакуленко наголосила, що компетентні завдання на ДПА мають допомогти отримати відповіді на запитання, наскільки дитина зрозуміла те, що вона вчила, і наскільки вона здатна використовувати це у реальному житті.