"Хто контролює минуле?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перемогу над нацизмом і ставлення українців до Другої світової війни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, гості студії обговорять:
В обговоренні цих питань візьмуть участь:
- Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
- Сергій Куніцин, радник голови Офісу президента України, голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану;
- Андрій Білецький, перший командир полку "Азов";
- Андрій Шараськін, командир роти кіборгів;
- Руслан Кошулинський, старший сержант 44 артилерійської бригади (2015);
- Нестор Шуфрич, нардеп ОПЗЖ;
- Євген Мураєв, лідер партії "Наші";
- Саймон Шустер, кореспондент журналу TIME (Нью-Йорк, США);
- Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання "ГОРДОН";
- Микола Карпюк, політв'язень Кремля;
- Сергій Гуляєв, ветеран війни в Афганістані;
- Сергій Дібров, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня";
- Валерія Івашкіна, член незалежного експертного об'єднання "Група 2 травня".