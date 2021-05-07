"Хто контролює минуле?": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять перемогу над нацизмом і ставлення українців до Другої світової війни

У п'ятницю, 7 травня, о 20:00 у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять ставлення українців до Другої світової війни на тлі війни на Донбасі, а також, чи існує загроза неонацизму в Україні та світі.