Усі ініціативи України щодо обміну утримуваними особами блокуються, - член гуманітарної підгрупи ТКГ Іванова
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На кожній зустрічі Тристоронньої контактної групи українська делегація пропонує варіанти взаємного звільнення громадян. Однак процес зайшов у глухий кут з вини Росії і підконтрольних їй окупаційних адміністрацій, а всі ініціативи з боку України - блокуються.
Про це в коментарі телеканалу "Дом" сказала член гуманітарної підгрупи ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.
Також Тетяна Іванова зазначила, що на ситуацію може вплинути вирішення питання кластерів, які обговорюються радниками у Нормандському форматі.
"Там є дуже гарна ідея ці кластери розділити, щоб вони були незалежні один від одного. Щоб робота гуманітарної підгрупи не залежала від політичної, щоб гуманітарні питання вирішувалися незалежно від усіх інших. Якщо цього вдасться досягти, тоді, можливо, ситуація буде швидше вирішуватися" , - резюмувала член гуманітарної підгрупи ТКГ.