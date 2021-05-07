Вакцина проти COVID-19 турецької розробки буде готова до осені, - Ердоган
Про це заявив президент Реджеп Таїп Ердоган у розмові з журналістами після п'ятничної молитви в Стамбулі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Агентство Анадолу.
"У Туреччині триває активна робота з розробки вітчизняної вакцини від коронавірусу. Ми плануємо отримати вакцину до вересня-жовтня цього року", - сказав турецький лідер.
Ердоган зазначив, що вітчизняна вакцина буде розрахована не тільки на покриття попиту в самій Туреччині. "Анкара готова поставити вакцину в будь-яку країну світу, якщо надійде відповідний запит", - сказав Ердоган.
Президент Туреччини також повідомив, що раніше обговорив із президентом Росії Володимиром Путіним тему поставок російської вакцини від коронавірусу Супутник-V.
"Йдеться про постачання великих партій російської вакцини в Туреччину. Потім ми налагодимо спільне виробництво в Туреччині", - повідомив Ердоган.