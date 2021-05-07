Фігурант "справи Сенцова" Чирній вийшов на свободу через 7 років ув'язнення в РФ, - Денісова

Осужденный в России по обвинению в якобы подготовке терактов в оккупированном Крыму фигурант "дела Олега Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу.

Про це в Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгі 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму. Наразі він перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове" Луганської області", - говориться в овідомленні.

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Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чирнія. Його судили за звинуваченням в організації терактів на півострові разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченком.

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Чирнія, зокрема, звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну і вічний вогонь в Сімферополі. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чирнія до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко буву колонії міста Копейськ, на Уралі.

7 вересня 2019 року Сенцова і Кольчена звільнили з російських колоній в результаті великого обміну.

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