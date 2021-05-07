Новини

"Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити

2 96122
Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про реформу Служби безпеки України (СБУ) на початку червня.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала нардеп СН, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Нардеп оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ:

"До 16.05.2021 — доформовуємо редакцію законопроекту до другого читання.

17-23.05.2021 — консультації, розгляд на комітеті.

24-30.05.2021 — підготовка до розгляду у залі парламенту.

01-04.06.2021 — розгляд".

Безугла повідомила, що 17 травня оприлюднить законопроект для громадськості, щоб дати можливість суспільству ознайомитися з пакетом змін, які чекають українську службу безпеки до остаточного рішення парламенту.

Читайте також: Реформаторські закони дуже важливі, але український народ хоче бачити не лише їхнє ухвалення, але і виконання, - Блінкен

У всіх бажаючих буде тиждень 17-23.05.2021, щоб зв‘язатися зі мною і вказати на ризики, якщо такі знайдете. Зробимо тест-драйв. 17-23.05.2021 під мою відповідальність відкриваю вікно можливостей для кожного, щоб донести, що ще треба удосконалити в проекті реформи, яку ми всі чекаємо 30 років. Адже нова СБУ — це майбутнє нашої країни. Все, що запропонуєте, буде конфіденційним, якщо тільки окремо не попросите оприлюднити", - закликала Безугла.

Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 01
Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 02
Слуга народу Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити 03

Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Вау, госпожа Безуглая открывает окно возможностей для налогоплатильщиков донести до депутатиков свои хотелки по реформе СБУ?...Это просто невероятное достижение нашей демократии. Я вот вчера посмотрел интервью предателя и террориста из донецкой "Альфы" Ходаковского и у меня вопрос : сколько ещё подобных чудесных персонажей и "советских офицеров" тихонько сидят и "служат" за деньги бюджета и как сделать так, чтобы их не было в принципе? "Слуга народа" Безуглая обнародовала график работы над законопроектом по реформе СБУ: С 17 по 23 мая можно будет донести, что надо усовершенствовать - Цензор.НЕТ 9126
  • Привет
    Образование врач...специализация семейная медицина...
    Но она собралась лечить СБУ...цирк на дроти..
  • Привет
    Безуглая...а может медициной стоит заняться а?? В стране пандемия вроде как...а вакцины нет...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини