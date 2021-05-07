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Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами

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Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами
Фото: Олег Богачук
Двом учасникам акції під Офісом президента на підтримку активіста Сергія Стерненка додали до підозри нову статтю.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Самозахист", який організували прихильники Стерненка, передає Цензор.НЕТ.

Так, Давиду Гаджимурадову і Євгену Строканю у березні були вручені підозри в хуліганських діях, а днями додали нову статтю - 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

"Чергова спроба повернути всю суть протесту до "багатостраждальної" таблички ("Президент України". - Ред.). Ось тільки ніякої наруги над державними символами не було. Ветерани, такі як Євген, за них ризикували життям на війні", - сказано в повідомленні.

Учасникам акції під ОП на підтримку Стерненка Гаджимурадову і Строканю додали в підозру нову статтю - про наругу над державними символами 01

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Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Докладніше про те, хто такий Владислав Сорд, читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Shu Shu
    Аха-ха... Киве проффесора, а им надругательство...

    Этого ********, за то, что своими грязными ногами по цветам Украинского Флага, уже в прокуратуру вызвали? А за его высказывания в адресс Украины и сравнения? Он с Кивой, Рабиновичем, Медведчуком и прочими пророссийскими ******* соревнуется?

    Участникам акции под ОП в поддержку Стерненко Гаджимурадову и Строканю добавили в подозрение новую статью о надругательстве над госсимволами - Цензор.НЕТ 618
  • Myroslav Hrabovsky
    «Лох» вже державний символ?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Взагалі то за Конституцією України ні президент, ні голова ОПи, ні сама ОПа, ні табличка на ОПі не є державними символами. Ці зебіли Конституцію не читають?
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