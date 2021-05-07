Мін'юст виставив на аукціон 2 в'язниці і планує отримати за них понад 135 млн грн

У рамках "Великої приватизації в'язниць" на аукціон виставили Львівську виправну колонію №48 та Південну виправну колонію №51 в Одесі. Торги мають відбутися вже 3 червня 2021.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Він розповів, що Львівська виправна колонія не працює з січня 2018 року. Всіх засуджених із неї перевели в інші колонії, але продовжували витрачати на її утримання гроші.

На торги Львівську виправну колонію виставлять у вигляді двох лотів. Перший - це об'єкти нерухомості, розташовані на земельній ділянці 10,6 га, за стартовою ціною 132,7 млн ​​грн. Другий - нерухоме майно, розташоване на 3 га землі, зі стартовою ціною 3,4 млн грн.

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Вартість Південної виправної колонії в Одесі, яку також виставляють на торги, в уряді не оприлюднили.

Всього в рамках реформи пенітенціарної системи планується приватизувати 35 виправних установ по всій Україні, 4-8 з яких вже в 2021 році. Ці установи часто не заповнені і працюють неефективно.