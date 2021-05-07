"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів: Це може бути як підтримка, так і дискредитація
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
"На нашу думку, некоректно говорити про "пов’язаність" тих чи інших акаунтів чи пабліків із партією через розповсюдження ними контенту, що є на офіційних сторінках партії. Справжні мотиви засновників і просувачів акаунтів та сторінок невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація", – сказав Корнієнко.
За його словами, сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах політичної сили "Слуга народу" створено за правилами відповідних спільнот, і якщо партія просуває або рекламує той чи інший контент – він має відповідну позначку про те, хто оплатив рекламу чи просування.
"Тож будь-які інші сторінки, акаунти, публічні групи в соціальних мережах не мають до політичної партії "Слуга народу" жодного відношення. Партія не управляє контентом, не просуває його, а відповідно – не несе жодної відповідальності за контент, що розповсюджується", – сказав Корнієнко.
Корнієнко зауважив, що "Слуга народу" "послідовно виступає" проти дезінформації, інформаційного булінгу та мови ненависті в соцмережах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Facebook видалив пов'язану зі "Слугою народу" мережу акаунтів.