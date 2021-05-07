Чотирьох українських туристів гелікоптером евакуйовано з Гімалаїв, - МЗС

Четверо українських туристів, які застрягли у горах Непалу після сходження на одну з вершин у Гімалаях, уже доправлені рятувальним вертольотом у Катманду. Українські дипломати в Індії та Непалі шукають шляхи їх повернення на Батьківщину.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За сприяння українських дипломатів 7 травня групі вдалося дістатися Катманду на рятувальному вертольоті. Нині опрацьовуються можливості їхньої репатріації", - повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Як пояснив речник МЗС, ситуація ускладнюється тим, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження. У зв'язку з цим непальський уряд з 3 травня призупинив внутрішнє авіасполучення, а 6 травня – міжнародне. Заборони попередньо діятимуть до 14 травня. Він додав, що на пошуки шляхів виїзду із країни також негативно впливає стрімке поширення коронавірусної хвороби в Індії, яка зазвичай виступає транспортним хабом для туристів у Непалі.

Читайте також: Рятувальники знайшли тіло туриста, який заблукав у Карпатах 13 лютого, - ДСНС

Ніколенко повідомив, що українське посольство офіційно звернулося до непальської влади з проханням надати нашим громадянам сприяння у якнайшвидшому поверненні до України та разом з почесним консулом в Непалі тримають цю справу на контролі.

Нагадуємо, дві українки Ірина Кишакевич та Ольга Болдарієва, які у складі групи українських туристів здійснювали сходження на пік Мера у Гімалаях і застрягли на третій день після сходження на висоті 5 тисяч метрів у зв’язку з локдауном у Непалі, 6 травня через Фейсбук попросили допомоги в евакуації з Непалу чотирьох українських туристів.

Також читайте: Українські туристи, які застрягли в Непалі, летять на Батьківщину, - заступник глави МЗС Божок. ФОТО