Українські спецслужби конфіскували самогон із чорнобильських яблук, що призначався для Великої Британії, - BBC

Силовики звинувачують виробників самогону у використанні підроблених акцизних марок. Ті стверджують, що оскільки товар повинен був продаватися за кордоном - на ньому були британські акцизні марки.

Про це пише BBC, інформує Цензор.НЕТ.

Самогон під назвою Аtomik, зварений, як стверджує виробник, з вирощених неподалік від Чорнобильської АЕС яблук, конфіскували в березні. Партію в 1500 пляшок вилучили на лікеро-горілчаному заводі в Карпатах і доставили в прокуратуру в Києві.

За словами виробників, цей спирт - перший споживчий товар Чорнобиля після ядерної катастрофи 1986 року. Зараз вони очікують результатів розслідування українських спецслужб, але кажуть, що "уявлення не мають", чому вантаж, призначений для Великої Британії, було вилучено.

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"Схоже, вони звинувачують нас у використанні підроблених українських акцизних марок. Але це не має сенсу, оскільки пляшки призначені для ринку Великої Британії і чітко позначені діючими акцизними марками цієї країни", - пояснив засновник компанії-виробника Chernobyl Spirit професор Джим Сміт.

Українські правоохоронці поки не прокоментували вилучення алкоголю.

Chernobyl Spirit - підприємство, яким керують вчені, які працюють у Чорнобильській зоні відчуження. Вони провели дослідження експериментальних культур, щоб з'ясувати, чи можна використовувати зерно та інші продукти харчування, вирощені в цій зоні, для виробництва продуктів, безпечних для вживання.