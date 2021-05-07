Мета візиту Блінкена в Україну - показати, що РФ не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, - Кравчук

Візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена став сигналом для Росії, що вона не може безкарно здійснювати агресію проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

"Я свого часу багато робив візитів, і коли готується такий візит, то приїжджає передова група готувати візит. Не може бути в передовій групі друга, по суті, особа держави, держсекретар США. Це не є головним завданням візиту Блінкена до України. Головне завдання - продемонструвати, що Росія не може безкарно здійснювати агресію проти України, і не тільки проти неї, а бути загрозою для всього європейського демократичного і цивілізованого світу, породжувати війни", - зазначив він.

Кравчук підкреслив, що "Блінкен здійснив такий повномасштабний візит вперше за свою каденцію, і зробив його в Україну, тим самим підкресливши, що Україна посідає важливе місце в демократичному світі".

"До цього були різні зустрічі, на рівні міністрів закордонних справ "Сімки", НАТО, з міністром оборони США. Всі вони продемонстрували єдину позицію, а саме - українські суверенітет і незалежність будуть підтримуватися і захищатися. І це сигнал для Росії, це головне" , - сказав голова української делегації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бажання Росії мати свої сфери впливу у світі - це шлях до конфлікту, - Блінкен

За його словами, Європа і США "не можуть просто так легко дозволити Росії розправлятися з Україною", оскільки для них захист України - "принципове питання, це захист цивілізованого світу".

"Візит - серйозний сигнал для Росії для здійснення такої зовнішньої політики, яка б не викликала агресії, не була б активними військовими діями проти України й не тільки. Тому що буде покарання дуже серйозне, вона відчує це обов'язково, і необов'язково за допомогою військ, а є інші шляхи та способи змусити Росію діяти відповідно до норм міжнародного права", - додав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: Є можливість обійти Путіна в намірах обіграти Україну, якщо говорити з ним не про Донбас, а про "нормандський формат"