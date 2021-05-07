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На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Впродовж тижня поліцейські провели десятки обшуків, під час яких вилучили зброю, боєприпаси, наркотики та інші речові докази протиправної діяльності.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, санкціоновані обшуки проводилися в осіб, які прямо або побічно можуть бути причетні до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в області.

Під час заходів поліцейські вилучили сім одиниць зброї, майже сотню різнокаліберних патронів, до чотирьохсот грамів наркотичних засобів, а також десятки речей, серед яких побутова техніка, мобільні телефони, прикраси, гроші, транспортні засоби тощо, які можуть мати стосунок до протиправної діяльності.

В рамках зазначених заходів в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які вимагали у місцевого підприємця "данину" за так зване кришування.

На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 01

На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 02
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 03
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 04
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 05
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 06
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 07
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 08
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 09
На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики 10

На сьогодні відпрацювання регіону триває.

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Зачистку Одессы от криминалитета надо начинать с обладминистрации, облсовета и мэрии На Одесчине продолжается зачистка региона от криминалитета: изъято оружие, боеприпасы, наркотики - Цензор.НЕТ 2200
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    А до пахана Труханова когда очередь дойдёт?
  • Driver Audi
    Серъёзную банду взяли.Стартовик "Экол Альп",с дыркой в патроннике,Флобер "Сталкер" и ещё один стартовик "Сталкер" или "Зораки" в пульке.Ну и жменя холостых патронов,по 6 грн/шт.Ах да.Ещё страшные ножи,с лотка на рынке.
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