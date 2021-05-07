На Одещині триває зачистка регіону від криміналітету: вилучено зброю, боєприпаси, наркотики. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
12 40532
Впродовж тижня поліцейські провели десятки обшуків, під час яких вилучили зброю, боєприпаси, наркотики та інші речові докази протиправної діяльності.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Нацполіції, санкціоновані обшуки проводилися в осіб, які прямо або побічно можуть бути причетні до поширення злочинного впливу на криміногенну обстановку в області.
Під час заходів поліцейські вилучили сім одиниць зброї, майже сотню різнокаліберних патронів, до чотирьохсот грамів наркотичних засобів, а також десятки речей, серед яких побутова техніка, мобільні телефони, прикраси, гроші, транспортні засоби тощо, які можуть мати стосунок до протиправної діяльності.
В рамках зазначених заходів в Одесі правоохоронці затримали групу осіб, які вимагали у місцевого підприємця "данину" за так зване кришування.
На сьогодні відпрацювання регіону триває.