Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через складну ситуацію з COVID-19, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує надання Індії гуманітарної допомоги через складну епідемічну ситуацію в цій країні у зв'язку з поширенням COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Знаю, що уряд розглядає можливість надати гуманітарну допомогу Індії. Підтверджую, що найближчим часом підпишу відповідний указ, і ми будемо робити все, щоб дійсно допомогти людям Індії. Думаю, найближчими днями Індія обов’язково отримає гуманітарний вантаж від України", – сказав Зеленський під час зустрічі із засновником і власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалой. Вакцина цієї компанії - CoviShield - від коронавірусної хвороби була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень.

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Також президент запропонував Сайрусу Пунавалі вивчити можливості співпраці Serum Institute of India та українських партнерів з метою спільної розробки та виробництва в Україні медпрепаратів, ліків та вакцин, зокрема й від COVID-19.